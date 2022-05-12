Британская разведка раскрыла успехи украинской армии в Харькове

Вывод российских войск из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности России взять под контроль ключевые украинские города, где оккупанты не ожидали особого сопротивления со стороны местных жителей, говорится в сообщении разведки, опубликованном в четверг министерством обороны Великобритании.

Минобороны подтвердило сообщения о контрнаступлении украинских войск под Харьковом, пишет Первая Лента.

«Украинские войска продолжают наступление севернее города и отвоевывают новые города и села, расположенные ближе к границе с Россией. Приоритетное отношение Кремля к операциям на Донбассе сделало подразделения оккупантов, дислоцированные в Харьковской области, уязвимыми для атак мобильных и мотивированных украинских сил», — говорится в сообщении министерства.

«Хотя России удалось окружить Харьков на начальном этапе конфликта, сообщалось, что позже эти войска понесли большие потери. Они были выведены для переформирования и пополнения сил, формируя блокирующие силы, прикрывающие западный фланг главной группировки российских войск и ключевые пути снабжения для операций в районе Изюма», — добавили в британском министерстве.

Информацию об успехах украинского контрнаступления в Харьковской области также сообщил в среду вечером глава областной власти Олег Синегубов.

Ранее британская разведка назвала главную причину боевых действий за остров Змеиный.