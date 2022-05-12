Британская разведка раскрыла успехи украинской армии в Харькове
Новые данные от британцев
Вывод российских войск из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности России взять под контроль ключевые украинские города, где оккупанты не ожидали особого сопротивления со стороны местных жителей, говорится в сообщении разведки, опубликованном в четверг министерством обороны Великобритании.
Минобороны подтвердило сообщения о контрнаступлении украинских войск под Харьковом, пишет Первая Лента.
«Украинские войска продолжают наступление севернее города и отвоевывают новые города и села, расположенные ближе к границе с Россией. Приоритетное отношение Кремля к операциям на Донбассе сделало подразделения оккупантов, дислоцированные в Харьковской области, уязвимыми для атак мобильных и мотивированных украинских сил», — говорится в сообщении министерства.
«Хотя России удалось окружить Харьков на начальном этапе конфликта, сообщалось, что позже эти войска понесли большие потери. Они были выведены для переформирования и пополнения сил, формируя блокирующие силы, прикрывающие западный фланг главной группировки российских войск и ключевые пути снабжения для операций в районе Изюма», — добавили в британском министерстве.
Информацию об успехах украинского контрнаступления в Харьковской области также сообщил в среду вечером глава областной власти Олег Синегубов.
Ранее британская разведка назвала главную причину боевых действий за остров Змеиный.