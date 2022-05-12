Россия уже угрожает ядерной войной Финляндии и Швеции

Финляндия объявила, что немедленно подаст заявку на вступление в НАТО. Швеция также должна пойти по тому же пути. На это заявление немедленно отреагировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В своей записи он не исключил сценарий ядерной войны.

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Финляндии Санна Марин проинформировали о намерениях Финляндии в совместном заявлении. Они объявили, что Финляндия должна незамедлительно подать заявку на вступление в НАТО, пишет Первая Лента.

По неофициальным данным, по стопам финнов пойдет и Швеция. Отношение этих стран к вступлению в НАТО изменилось из-за агрессии России в отношении Украины.

С заявлением тут же выступил бывший президент и премьер-министр России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Цинизм западных «говорящих голов» становится всё более откровенным», — заявил политик.

«У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну. Это будет катастрофическим для всех сценарием», — написал Медведев в своем телеграм канале.

Ранее в Сенат США поступил проект резолюции о признании России спонсором терроризма.