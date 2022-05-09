Украина потеряла в небе легендарного летчика

Во время войны с Российской Федерацией в небе погиб известный украинский летчик полковник Игорь Бедзай. Он был офицером Военно-морских сил, заместителем Командующего ВМС по авиации.

Директор фонда «Вернись живым», морпех и военный эксперт Тарас Чмут на своей странице в Facebook сообщил, что Бедзай погиб во время выполнения боевого задания в составе экипажа морского вертолета Ми-14 от ракеты российского истребителя, пишет Перва Лента.

«В украинском небе погиб один из лучших офицеров Военно-морских сил полковник Игорь Бедзай, заместитель Командующего ВМС по авиации. Более известен как бывший командир 10-й Морской авиационной бригады из Новофедоровки, близ Сак, Крыма», -написал Чмут.

Он заявил, что в 2014 году Бездай чуть ли не единственный из всего командования флота организовал личный состав, подготовил технику, и на глазах оккупантов перегнал всю исправную авиацию на континентальную часть.

Также Чмут считает, что в ближайшее время Бездай должен был бы получить звание «Герой Украины».

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