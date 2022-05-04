Политика

Шмигаль обсудил с премьером Португалии военную и финансовую помощь

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 4 мая, 2022
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Шмигаль обсудил с премьером Португалии военную и финансовую помощь

Шмигаль обсудил с премьером Португалии военную и финансовую помощь

04.05.2022 16:24

Укринформ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с Премьер-министром Португалии Антониу Коштой военную и финансовую помощь, санкционное давление на россию и европейскую интеграцию Украины.

Как передает Укринформ, об этом глава правительства сообщил в Фейсбуке.

"Отметил, что поставки современного оружия Украине должны сопровождаться усилением санкционного давления на россию. Поблагодарил Португалию за поддержку всех санкций ЕС и выразил надежду, что 6-й пакет санкций будет принят как можно скорее", — написал Шмыгаль.

Он отметил, что Португалия солидарна с Украиной и готова предоставлять всю необходимую помощь, в частности, пострадавшим людям. По словам Шмыгаля, Украина также может рассчитывать на Португалию в части финансовой помощи и поддержки наших европейских стремлений.

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24 февраля президент рф владимир путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Войска рф обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня, баллистических ракет.

Захватчики устроили массовый террор на временно занятых территориях.

Европейский Союз, США и другие страны применили мощные санкции против страны-агрессора.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 4 мая, 2022
0 0 1 минута чтения
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