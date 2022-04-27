Время и контекст встречи Зеленского с путиным пока не определены – Подоляк

Время и контекст встречи Зеленского с путиным пока не определены – Подоляк

27.04.2022 14:00

Укринформ

Время и контекст встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента российской федерации владимира путина на данный момент не определены.

Об этом сказал советник руководителя Офиса главы Украинского государства Михаил Подоляк в комментарии СМИ относительно заявлений министра обороны Турции о такой встрече в ближайшие дни, сообщает Укринформ.

«Безусловно, Турция, понимая, какие разрушительные последствия для Черноморского региона несёт война, развязанная рф, пытается ускорить разрешение конфликта. Тем не менее, время встречи президентов двух стран и контекст встречи пока не определены», — отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что, с одной стороны, наблюдается определённая интенсификация боестолкновений на востоке Украины, а также продолжающиеся попытки окончательно уничтожить Мариуполь.

С другой стороны, по словам советника руководителя ОП, продолжаются консультации на уровне рабочих подгрупп, которые готовят позиции сторон в юридическом плане.

«Как только конкретика появится, об этом сделаем специальное сообщение», — пообещал Подоляк.

Ранее в СМИ появилась информация, что министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о возможной встрече президентов Украины и страны-агрессора в ближайшие дни.

По материалам: Укринформ