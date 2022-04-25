россияне продолжают убивать украинцев и разрушать города, санкции должны усиливаться – Ермак

25.04.2022 19:34

Укринформ

российская федерация продолжает войну против Украины, поэтому имеющихся санкций против россии пока недостаточно.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента в интервью Fox News, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Он акцентировал, что война продолжается, россияне продолжают разрушать украинские города и убивать людей: военных и гражданских, в частности, женщин и детей.

«Поэтому вполне понятно, что существующих санкций недостаточно», – сказал Ермак.

Он напомнил, что специально созданная экспертная группа пришла к выводу о необходимости введения полного эмбарго на российские энергоносители и санкций в отношении всех российских банков.

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Также руководитель ОП подчеркнул, что нужно расширить круг подсанкционных физических лиц, ведь, по его словам, многие россияне поддерживают войну, в частности путем участия в принятии решений и выполнении приказов по уничтожению гражданского населения Украины.

«Признание россии страной – спонсором терроризма позволит запустить дополнительные механизмы санкций. Ведь главная цель любых санкций – остановить войну. Важно давить на россию, на российский бизнес, близкий к Кремлю, чтобы остановить принятие ужасных решений», – подчеркнул Ермак.

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Как сообщал Укринформ, экспертная группа при Офисе Президента 21 апреля представила План действий по усилению санкционного давления на рф.

Президент Владимир Зеленский 29 марта объявил о создании при ОП группы экспертов, которые будут анализировать влияние примененных против российской федерации санкций. С украинской стороны группу возглавляет руководитель ОП Андрей Ермак, с международной – бывший посол США в рф Майкл Макфол.

По материалам: Укринформ