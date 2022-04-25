Климкин: Во Франции Макрон выиграл, а путин проиграл

25.04.2022 01:53

Укринформ

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что победа Эмманюэля Макрона на президентских выборах во Франции означает проигрыш путина во влиянии на французскую внешнюю политику.

Об этом Климкин написал в Фейсбуке, передает Укринформ.

"Во Франции Макрон выиграл, а Путин проиграл. Все по плану. Гаубицы и еще много чего будет, единству НАТО и ЕС из Парижа ничего не угрожает. Макрона можно приглашать в Киев. Это все, что вы должны знать о выборах президента Франции", – сказал Климкин.

Как ранее сообщал Укринформ, действующий президент Эмманюэль Макрон опередил лидера ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен по результатам голосования во втором туре выборов президента Франции.

По материалам: Укринформ