В ОП считают, что рф хочет избавиться от «перспективных» субъектов типа Медведчука

20.04.2022 11:35

Укринформ

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что не следует преувеличивать влияние таких лиц, как Виктор Медведчук. На самом деле он — просто гастарбайтер, который был в Украине на российских политических деньгах.

Такое мнение он высказал в интервью "Радио НВ", передает Укринформ.

“Я хочу, чтобы мы все начали себя уважать с той точки зрения, что мы великая страна. Нам не следует думать, что россия великая страна. И не надо воспринимать таких лиц как Медведчук, что они на что-то где-то влияли, что он чей-то кум. На самом деле он просто гастарбайтер, который был в Украине на российских политических деньгах. Он что-то себе брал, рассказывал какие-то сказки о том, что он здесь влиятельный: дайте ему еще денег и он вообще здесь переворот устроит, парламент будет контролировать и все такое. Но это все сказки”, — сказал Подоляк, объясняя, почему россия не ответила на призыв обменять Медведчука.

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Подоляк подчеркнул, что "Медведчук никому не нужен был — ни здесь, ни там".

Так сложились обстоятельства 2015-2018 годов: за счет связей в Украине он доказал россии, что здесь может на что-то влиять. Они видели, что у него растет и медийная, и политическая, и деловая активность. Как я понимаю, россияне сегодня хотят избавиться от всех этих «перспективных» субъектов, как Медведчук, которые ввели их в очень и очень большое заблуждение”, — сказал Подоляк.

Он добавил, что россия, используя Медведчука, думала, что в Украине 80% пророссийски настроенных людей.

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“Это же Медведчук им рассказывал, правильно? Еще есть такие субъекты, как (Евгений) Мураев — такое же, но еще более агрессивное, болтливое. Оно ведь тоже бегало в Москву и что-то там говорило, что они здесь 80% имеют пророссийского контрол. Хочу, чтобы мы поняли: это очень маленькие люди, и россиянам они не нужны. Может, нужны для того, чтобы свести с ними какие-то счеты. Выставить счет Медведчуку и сказать: «Друг, мы тебе столько денег залили, а где эти деньги? Верни», — сказал Подоляк.

При этом он подчеркнул, что Мариуполь для россиян – это символ несокрушимости Украины.

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"Они же помешаны сегодня на каком-то имперском, нацистском символизме. Для них символ несокрушимости нужно уничтожить под корень – стереть с лица Земли Мариуполь”, — добавил Подоляк.

Также он выразил мнение, что "Медведчук сегодня очень интенсивно дает показания, и мы все установим".

“Мы вообще много чего установим. Как Медведчук (который был на дне, его никто не помнил) стал с 2015 до 2018 года самым мощным медийным олигархом. Надеюсь, что мы сможем получить ответы, кто именно помог ему стать олигархом и медийным, и энергетическим в Украине. Без помощи (и не только помощи с российской стороны) это невозможно. Думаю, что сегодня свои показания он дает очень и очень интенсивно, поскольку хочет жить. Потому что это очень трусливый человек, боящийся всего. Только же понты всегда у таких людей. Вот мы сегодня видим человека, который очень и очень хочет выжить, понимая, что он не нужен ни россии, ни, тем более, Украине”, — сказал советник руководителя ОП.

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Как сообщал Укринформ, задержанный СБУ народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук обратился к Президенту Украины и президенту рф с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Агрессия россии вызвала в Мариуполе одну из величайших гуманитарных катастроф. Захватчики бомбят мирное население, блокируют доставку в город гуманитарной помощи, принудительно вывозят украинцев на территорию рф и сознательно разрушают город. Мариупольский городской голова ранее заявлял, что с начала российского вторжения в городе погибли до 20 тысяч мирных жителей. При этом в заблокированном Мариуполе остаются по разным оценкам около 120 тысяч мирных жителей, а город продолжают защищать бойцы полка «Азов» и 36-й бригады морской пехоты.

По материалам: Укринформ