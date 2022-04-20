Иерусалим готов принять возможную встречу Зеленского и путина

20.04.2022 12:13

Укринформ

Израиль подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу президентов Украины и рф Владимира Зеленского и владимира путина, а также готов сделать город местом встреч украинской и российской делегаций.

Как передает Укринформ, об этом заявил в интервью ТАСС посол Израиля в москве Александр Бен Цви.

«Конечно. Но опять же они (Зеленский и путин — ред.) должны принять соответствующее решение. С удовольствием примем встречу в Иерусалиме», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможности принять подобный саммит.

Также посол Израиля отметил, что делегации Украины и рф могли бы проводить встречи в Иерусалиме. «То, что было сделано в Турции, может делаться и у нас», — сказал Бен Цви.

Он также заявил, что главы Израиля и рф продолжают регулярные контакты, но когда, к примеру, будет следующий контакт, не смог сказать.

24 февраля 2022 года российская федерация начала неспровоцированную войну против Украины. Захватчики обстреливают и бомбят мирные города и поселки Украины, пытают и убивают мирное население.

Как сообщал Укринформ, последние очные переговоры между украинской и российской делегациями проходили в Стамбуле. В ходе их украинская делегация выступила с рядом предложений по прекращению войны, среди которых подписание международного договора о гарантиях безопасности для Украины.

По материалам: Укринформ