Картины, яйца Фаберже и оружие: полиция провела обыски в домах Медведчука

Картины, яйца Фаберже и оружие: полиция провела обыски в домах Медведчука

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19.04.2022 15:26

Укринформ

Правоохранители продолжают меры по аресту активов, конечным бенефициаром которых является супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко; во время обысков на территории Киева и Киевской области обнаружены картины, антиквариат, золотые статуэтки и яйца Фаберже.

Об этом в Телеграме сообщила пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции, передает Укринформ.

«Полицейские Главного следственного управления, Департамента стратегических расследований Нацполиции осуществляют досудебное расследование по фактам противоправных действий должностных лиц общества, конечным бенефициаром которого является супруга народного депутата Виктора Медведчука. 18 апреля провели санкционированные обыски на территории Киева и Киевской области», – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, во время обысков было обнаружено около 100 картин, антикварные вещи, принадлежащие семье задержанного депутата, а также охотничья винтовка, пистолет «BUL», 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца Фаберже.

Офис Генпрокурора готовит ходатайство о наложении ареста. В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление в АРМА.

Средства, вырученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры, отметили в полиции.

Как сообщал Укринформ, 27 февраля стало известно, что народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене и содействии деятельности террористической организации, сбежал из-под домашнего ареста.

12 апреля в результате спецоперации, проведенной Службой безопасности Украины, беглеца задержали.

13 апреля Лычаковский районный суд Львова арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а 16 апреля избрал Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей.

По материалам: Укринформ