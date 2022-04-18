российский генерал отмывал средства в Украине через экс-депутата Киву

российский генерал отмывал средства в Украине через экс-депутата Киву

18.04.2022 10:18

Укринформ

Сотрудники Государственного бюро расследований выявили в Полтавской области масштабное отмывание средств российским генералом через бизнес-партнеров бывшего народного депутата Ильи Кивы.

Как передаёт Укринформ, об этом сообщает ГБР.

В ходе расследования дела о государственной измене Кивы ГБР выявило имущество российского генерала сомнительного источника происхождения. Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров Кивы – родственников российского генерал-майора, начальника федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина.

Среди выявленного имущества – гостиницы, рестораны, земельные участки и т.д., через которые российский генерал отмывал средства в Украине.

Проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам.

По данным ГБР, сделки с необоснованными активами осуществлялись через цепочку подконтрольных коммерческих структур под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.

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Проверяется причастность Кивы к указанному имуществу, а также выясняется, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины.

Кроме того, планируются меры по наложению ареста на выявленное имущество.

Как сообщалось, Офис генпрокурора объявил Киве подозрение в государственной измене и нарушении территориальной целостности.

За день до полномасштабного вторжения россии Кива записал видеоприветствие с днем ​​советской армии и озвучил потребность в освобождении Украины. Сам Кива находится за границей. Партия, к которой он принадлежал – «Оппозиционная платформа – За жизнь», третьего марта исключила его из своих рядов.

10 марта Лычаковский районный суд Львова заочно избрал Киве меру пресечения в виде содержания под стражей.

29 марта генпрокурор Ирина Венедиктова проинформировала, что подписала ещё одно подозрение Киве.

По её словам, инкриминированные Киве правонарушения – это совершение публичных призывов к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти лицом, являющимся представителем власти, с использованием средств массовой информации (ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины) и призывы к агрессивной войне (ст. 436 УК Украины).

По материалам: Укринформ