ГБР продолжит расследовать два дела Медведчука

18.04.2022 19:36

Укринформ

Государственное бюро расследований и далее будет расследовать два уголовных производства, в которых подозреваемым является народный депутат Виктор Медведчук, чтобы независимо от политического решения о его возможном обмене они попали в суд.

Обмен политического деятеля, в частности на украинских военнослужащих, – это больше политический процесс, и не Государственное бюро расследований будет принимать это решение.

Как передает Укринформ, об этом в эфире телеканала «Рада» сообщила, отвечая на вопрос, советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

«Ситуация доказывает в очередной раз, что обмен политического деятеля, гражданина Украины (Медведчука – ред.) на наших военнослужащих – это больше политический процесс. И вы понимаете, что не ГБР и не следователи Бюро будут принимать это решение», – сообщила советник по коммуникациям ГБР.

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Она уточнила, что в ГБР есть два дела, по которым подозреваем является Медведчук, и ведомство будет продолжать собирать доказательную базу, и что эти уголовные производства и далее будут расследоваться для того, чтобы независимо от того, какое политическое решение будет принято во время войны, они попали в суд, чтобы по этим производствам было принято решение.

Как сообщал Укринформ, СБУ задержала Медведчука 12 апреля. ФСБ рф пыталась вывезти беглого народного депутата сначала в Приднестровье, а впоследствии – в Москву. СБУ задержала его на выезде из Киевской области.

Со своей стороны Медведчук обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту рф владимиру путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

По материалам: Укринформ