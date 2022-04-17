Зеленский прокомментировал роль Абрамовича в переговорах Украины и рф

16.04.2022 19:44

Укринформ

Президент Владимир Зеленский заявил, что, по имеющейся у него информации, российский миллиардер Роман Абрамович представлял в переговорной делегации россии сторону, выступающую за дипломатию и прекращение войны.

Однако никто не может гарантировать правдивость этого, рассказал глава государства в интервью ряду онлайн-медиа, в том числе Укринформу.

«Не думаю, что у кого-то с российской стороны есть нейтральная позиция. Я считаю, что российская сторона, их дипломаты или бизнесмены отстаивают российскую сторону и только свои интересы. Наши интересы не могут совпадать. Мы можем быть заинтересованы в решении тех или иных вопросов невоенным путем, прекращении этой войны. Думаю, что Абрамович в составе этой делегации не знаю обо всех остальных, то, что мне говорили, что он представлял ту сторону, которая выступает за дипломатическое решение этого вопроса и за рекращение войны», — отметил Зеленский.

В то же время Президент подчеркнул, что никто не может гарантировать, что это все является правдой, а не «какой-нибудь игрой».

«Но, тем не менее, я считаю, что это лучше, чем когда говорят две стороны: одна за то, чтобы остановить войну, а другая – за то, чтобы полностью уничтожить этот народ», — добавил он.

Как сообщалось, 24 февраля россия начала новый этап восьмилетней войны против Украины – полномасштабное наступление. Враг производит массированные обстрелы и бомбардировки мирных украинских городов и сел. ВСУ, Силы территориальной обороны и весь украинский народ эффективно сопротивляются российским войскам и наносят им большие потери.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ