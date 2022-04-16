За выезд из Украины во время войны следует наказывать только нардепов и высоких чиновников — Стефанчук

За выезд из Украины во время войны следует наказывать только нардепов и высоких чиновников — Стефанчук

16.04.2022 04:53

Укринформ

Вопрос наказания мужчин призывного возраста, выехавших за границу, должен касаться исключительно народных депутатов или высокопоставленных чиновников, забывших о присяге государству Украина

Такое мнение Руслан Стефанчук выразил в эфире общенационального телемарафона UA разом, передает Укринформ со ссылкой на сайт Верховной Рады.

«Мы пытаемся в парламенте рассматривать только то, что находит компромисс и крайне важно для каждого гражданина. Поэтому если нам и рассматривать вопросы пребывания тех или иных мужчин за границей, то он должен касаться исключительно народных депутатов или высокопоставленных должностных лиц, которые в этот период, забыв о своей присяге, выехали за пределы Украины. Надо находить механизм возвращать их в Украину… и мы будем отыскивать такие нормы, которые могут привлечь их к ответственности за нарушение депутатской присяги и присяги госслужащего», — подчеркнул глава ВР.

По его словам, важно понять, что время для заигрываний, компромиссов с россией прошло тогда, когда первый снаряд разорвался над территорией Украины. В вопросе ответственности других категорий граждан Украины должен быть взвешенный подход.

«Для другим гражданам очень важно, что каждый должен работать на своем месте. Я не думаю, что работа наших волонтеров за границей менее важна, чем оставшихся в Украине граждан. Поэтому очень ценна и важна работа и вклад в победу каждого», — отметил Стефанчук.

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Как сообщал Укринформ, в Винницкой области с 24 февраля по начало апреля пограничники Могилев-Подольского отряда задержали около 200 мужчин призывного возраста, которые пытались скрыться на территории соседней Молдовы.

В Украине введено военное положение и объявлена ​​общая мобилизация, предусматривающая запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста.

Фото: Фейсбук

По материалам: Укринформ