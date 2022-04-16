Политика

В ОП призывают Европу предоставить Украине оружие уже сейчас

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 16 апреля, 2022
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В ОП призывают Европу предоставить Украине оружие уже сейчас

В ОП призывают Европу предоставить Украине оружие уже сейчас

16.04.2022 16:30

Укринформ

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркивает, что нельзя затягивать с поставкой вооружения Украине и призывает Европу предоставить оружие.

Об этом он написал в Твиттере, передаёт Укринформ.

«1. Украина просит у Европы оружие. 2. Европейцы поддерживают призыв к своим правительствам. 3. ЕС идет навстречу, но даёт не то оружие, о котором просили. 4. Оружие едет слишком долго. В эту игру можно играть долго, но выигрывает от неё точно не демократия. Украина нуждается в оружии. Не через месяц. Сейчас», — отметил Подоляк.

24 февраля россия начала новый этап восьмилетней войны против Украины – полномасштабное наступление. Враг совершает массированные обстрелы и бомбардировки мирных украинских городов и сел. ВСУ, Силы территориальной обороны и весь украинский народ эффективно оказывают сопротивление российским войскам и наносят им большие потери.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 16 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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