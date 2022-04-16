Работа над заполнением опросника ЕС почти завершена — Зеленский

Работа над заполнением опросника ЕС почти завершена — Зеленский

16.04.2022 00:17

Укринформ

Работа над заполнением опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС почти завершена

Об этом в видеообращении в пятницу сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Укринформ.

“Говорили сегодня с членами правительства и о работе над заполнением опросника, который Украина получила от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Это необходимый этап подготовки нашего государства к обретению статуса кандидата в члены ЕС. Работа практически завершена, и скоро ответы передадим представителям Евросоюза”, — сказав Президент.

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Как сообщал Укринформ, 8 апреля Урсула фон дер Ляйен передала Президенту Владимиру Зеленскому опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.

По материалам: Укринформ