Реальные переговоры с россией еще впереди – Климкин

09.04.2022 13:51

Укринформ

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что реальные переговоры с россией, которые будут серьезно восприниматься российской стороной, еще впереди.

Как передает Укринформ, такое мнение дипломат высказал в интервью «Радио НВ».

Климкин отметил, что совсем не верит в формальные переговоры, которые ведут делегации Украины и россии.

«Я верю в то, каким образом разговор ведется между коллективным Западом и, в частности, США и россией. Это не формальные переговоры, конечно, но такой разговор ведется», – сказал Климкин.

Он спрогнозировал, что этот разговор также будет в значительной степени определять рамки того, о чем мы «сможем или не сможем» договариваться с россией.

По словам дипломата, нужно с самого начала понимать, что речь не идет о мировом соглашении, поскольку оно должно включать освобождение всех наших людей и территорий и гарантии ненападения россии.

«Придем ли мы (к этому) в ближайшее время даже в результате военной победы – это действительно открытый вопрос. Я говорю о том, что нам сегодня нужно понять, можем ли мы в какой-то момент начать реальные серьезные переговоры, которые будут считаться таковыми не только нами, но и россией. Я очень надеюсь, что в ближайшее время это начнется», – отметил экс-министр.

В ответ на вопрос, что Украина сможет получить в результате этих реальных переговоров, Климкин спрогнозировал, что прекращение огня, «поскольку это предпосылка всего», вывод российских войск к довоенному статус-кво, хотя россия «будет цепляться за оккупированные территории», и «полный стоп» на российский бред о «демилитаризации» и «денацификации».

«В-четвертых, я считаю, что вместе с Западом нужно последовательно требовать возобновления контроля над вооружениями и инспекции на территории россии и тем, что они там делают, куда тянут свои войска. Это будет очень важно в контексте, чтобы мы за ними следили», – заметил Климкин.

По его мнению, в этом соглашении, скорее всего, не будет пунктов об освобождении оккупированного россией Крыма и ОРДЛО, поскольку это будет не мирное соглашение, которое будет нормализовать принципы отношений между странами.

«Я вообще не верю в нормализацию наших отношений с этой россией, но это будет какое-то промежуточное соглашение. Но после этого соглашения россия, если в ней останется сегодняшнее российское руководство, будет планировать следующую войну, и это тоже следует понимать, поскольку от своей цели разрушения Украинской государственности они не отказались», – резюмировал экс-министр.

Как сообщал Укринформ, 29 марта в Стамбуле прошел очный раунд переговоров между украинской и российской делегациями. После него украинская делегация выступила с рядом предложений по прекращению российско-украинской войны, среди которых – подписание международного договора о гарантиях безопасности Украины.

Как сообщалось, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Москве придется идти на «серьезные переговоры» с Киевом.

По материалам: Укринформ