Ермак объяснил, почему против сравнений Мариуполя со Сталинградом

Ермак объяснил, почему против сравнений Мариуполя со Сталинградом

09.04.2022 12:13

Укринформ

российская федерация не победит на Донбассе, потому что Украина не отступит и не поступится суверенитетом и территориальной целостностью.

Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил в Телеграме, сообщает Укринформ.

Он констатировал, что Вооруженные силы Украины не дают российским войскам оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей, поэтому кремль продолжает тактику террора.

"Они обстреливают жилые дома Северодонецка, убили мирных людей на вокзале Краматорска. Они хотят уничтожить людей вместе с городами, но эта тактика не сработает. россия сломает зубы. Их много, как саранчи, но они не победят на Донбассе. Украина не отступит и не поступится суверенитетом и территориальной целостностью", – отметил Ермак.

В то же время, он выразил недовольство тем, что катастрофическую ситуацию в украинском Мариуполе сравнивают с российским Сталинградом.

Руководитель ОП подчеркнул, что агрессия россии против Украины, преступления против мирных людей, геноцид – уникальны для мира.

"Не будет никакого "нашего Сталинграда", а после победы будут Мариуполь, Буча, Ирпень, Гостомель, Бородянка… Будет память об украинских жертвах, будет наша историческая память, которую мы не дадим размыть такими сравнениями", – подчеркнул Ермак, добавив, что свидетельства о военных преступлениях россии будут переданы в Гаагу

Как сообщал Укринформ, украинские власти ожидают, что в ближайшие дни вражеские войска российской федерации сосредоточат свои боевые силы на Донбассе.

24 февраля президент российской федерации владимир путин начал широкомасштабное вторжение в Украину. Войска рф обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома.

По материалам: Укринформ