Зеленский сомневается, что рф использует ядерное оружие: Это значит потерять все

07.04.2022 23:22

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что россия может использовать ядерное оружие не потому, что кто-то вступится за Украину либо сама рф будет загнана в тупик, а наоборот, когда будет чувствовать преимущество над другими.

Об этом глава государства заявил в интервью индийскому СМИ Republic Media Network, отвечая на вопрос, верит ли он, что россия может использовать ядерное оружие, если окажется в тупике, сообщает Укринформ.

"Все примеры использования со стороны россии той или иной силы – а это оружие, энергетика, дипломатия, оккупация и даже отравление – всегда связаны с тем моментом, когда россия испытывала слабость и неуверенность другой стороны. И тогда россия, умело пользуясь своей крепостью и своей наглостью, и одновременно используя интеллигентность, бюрократию, слабость некоторых западных государств, пользуясь всей этой атмосферой, они давали ход своему оружию. Поэтому использование любого оружия со стороны россии, и ядерное оружие не исключение, будет не потому, что кто-то вступится за Украину, не потому, что нас взяли бы в НАТО, и не потому, что та или иная страна передаст нам самолеты. Россия будет использовать оружие, и даже ядерное, только тогда, когда будет чувствовать преимущество", — заявил Президент.

По его словам, во-первых, ещё очень рано говорить о каком-то "тупике" для россии. А во-вторых, подчеркнул Зеленский, все должны понимать, что российское руководство очень любит жизнь и зону комфорта, а использовать ядерное оружие – значит потерять всё.

"Все, кто правят российской федерацией, все они хотят жить, все они любят жизнь и не хотят отдавать власть, ибо им это нравится, они так привыкли жить, в зоне комфорта. Поверьте мне, они не хотят потерять свою жизнь, свою власть, потерять доверие своего населения. Использование ядерного оружия приведет именно к тому, что они потеряют всё. Поэтому я в это не верю (в использование ядерного оружия – ред.)", — подчеркнул Президент.

24 февраля президент рф путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Войска рф обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня, баллистических ракет, авиабомб.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ