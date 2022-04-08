Санкции должны быть «ядерным оружием», которое не уносит жизни людей – Зеленский

07.04.2022 23:10

Укринформ

Санкции в отношении россии должны быть «ядерным оружием», которое не уносит жизни людей. Однако слабые меры не сработают против страны-агрессора, которая будет пытаться их обойти.

Как передаёт Укринформ, об этом в интервью индийскому СМИ Republic Media Network сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, работают ли западные санкции против россии.

«Я хотел бы, чтобы санкции были именно «ядерным оружием», которое не уносит жизни людей. Я считаю, что это современное оружие – санкционная мощная политика, когда речь идет об экономической изоляции той или иной страны, которая хочет унести жизнь населения другой страны. Я считаю, что это мощные шаги», – подчеркнул Зеленский.

Однако глава государства подчеркнул, что санкции будут действенны только в случае их максимального применения, а не только на уровне угроз.

«Если ты получил это «оружие» – санкции – это современное оружие, то пожалуйста, «стреляй», то жми, то вводи все санкции мощной санкционной политикой. Не делай из себя такую ​​страну, которая якобы и поддерживает Украину, но ещё немного хочет не расторгать все экономические отношения с российской федерацией. Это полумеры. Поэтому они и не будут работать, поэтому они и превращаются в санкции без содержания и без влияния на рф. Это как раз слабость, которую чувствует, как хищник, российская федерация», — считает Президент.

По словам Зеленского, чувствуя слабость западных стран, россия пытается обойти санкции и демонстрирует миру, что не боится «интеллигентного слабого оружия».

«Я обойду эти санкции – вот что говорит россия своими шагами, вот что она делает, поэтому нужно это остановить. Или не нужно было вводить», — считает Зеленский.

Как сообщал Укринформ, в ближайшее время Кабинет Министров примет решение о приостановлении импортных и экспортных операций с российской федерацией.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ