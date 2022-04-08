Байден назвал удар россии по Краматорску зверством и пообещал дать Украине больше оружия

Байден назвал удар россии по Краматорску зверством и пообещал дать Украине больше оружия

08.04.2022 20:08

Укринформ

Президент США Джо Байден осудил ракетный удар россиян по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где погибли по меньшей мере 50 ожидавших эвакуации мирных жителей и заявил, что приказал своей администрации увеличить усилия для вооружения Украины.

Об этом глава Белого дома объявил в нескольких заявлениях в пятницу, передает Укринформ.

«Атака на украинский железнодорожный вокзал – еще одно ужасное зверство, совершенное россией, которая ударила по мирным жителям, пытавшимся эвакуироваться и добраться до безопасного места», — подчеркнул на официальной твиттер-странице президент США.

В этой связи он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат помощь украинцам в сфере безопасности, а также поставки оружия, чтобы помочь им защитить свою страну.

«И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия в расследовании этой атаки», – сказал президент США в другом сообщении. Он добавил, что все злодеяния россиян документируются, и виновные будут привлечены к ответственности.

В то же время в официальном заявлении, обнародованном в пятницу Белым домом, президент США поблагодарил правительство Словакии за предоставление Украине системы противовоздушной обороны С-300, о чем лично обращался с просьбой Президент Владимир Зеленский.

«Чтобы провести эту передачу и обеспечить безопасность Словакии, Соединенные Штаты переместят американскую ракетную систему Patriot в эту страну»,- отметил Байден.

Он подчеркнул, что несмотря на отступление войск России на севере Украины, россияне продолжают совершать зверские акты против украинцев, одним из которых стал ракетный удар по Краматорску.

«В то время как российские военные перегруппировываются для проведения следующего этапа этой войны, я приказал своей администрации приложить все усилия для определения и предоставления украинским военным передовых средств вооружения, необходимых для защиты их страны», — заметил Президент США.

Как сообщалось, администрация Байдена выделила Украине около $2,4 млрд оборонной помощи, из них $1,7 млрд с начала масштабного вторжения России в Украину 24 февраля. По информации Пентагона, это включает, в частности, предоставление Украине более 1,4 тысячи систем ПВО «Стингер», более 5 тыс. противотанковых систем «Джевелин», около 7 тысяч других противотанковых средств. Кроме того, США выделили Украине сотни боевых дронов Switchblade, 7 тысяч единиц стрелкового оружия, более 50 миллионов патронов и боеприпасов, а также другого вооружения и техники.

Как сообщал Укринформ, по железнодорожному вокзалу Краматорска ударили две российские ракеты. С этого вокзала ежедневно проводится эвакуация мирного населения. Поезда отправляются в разные города на западе и в центре Украины.

Президент Владимир Зеленский проинформировал, что россияне ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска «Точкой-У». Погибли 50 человек, среди них есть дети, многие ранены.

По материалам: Укринформ