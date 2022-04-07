СНБО в ближайшее время обнародует реестр коллаборантов

07.04.2022 21:32

Укринформ

Аппарат Совета нацбезопасности и обороны по поручению Президента ведет реестр коллаборантов и в ближайшее время обнародует его.

Об этом в эфире UA:Разом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает Укринформ.

«У нас этих подонков… Каждый день мы увеличиваем этот список коллаборантов. Аппарат СНБО по поручению Президента ведет такой реестр, в ближайшее время мы его обнародуем для того, чтобы все видели фамилии, имя и отчество этих людей. Там будет очень много странных людей, потому что они до 24 февраля выступали на всех телеэфирах нашей страны, они даже были ведущими наших программ и вопили о нашем государстве, о стране, о демократии, о свободе слова и многом другом», — сообщил Данилов, добавив, что речь идет о человеке из Одессы.

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Секретарь СНБО также пообещал изучить ситуацию относительно выезда за границу политтехнолога Медведчука Михаила Погребинского.

Как сообщалось ранее, политтехнолог Михаил Погребинский, у которого 26 марта состоялся обыск, покинул Украину и направляется в немецкий город Гамбург.

По материалам: Укринформ