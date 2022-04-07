Агрессия рф создала угрозы для всех стран Черноморского региона – Резников

07.04.2022 00:36

Укринформ

Нападение россии на Украину повлекло за собой масштабный гуманитарный кризис и создало прямые угрозы безопасности для всех стран Черноморского бассейна.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время виртуальной встречи с коллегами-министрами, организатором которой выступила турецкая сторона, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МОУ.

Как отмечается, во время встречи особое внимание было уделено вопросам безопасности в Черноморском регионе, а также обеспечению эвакуации мирных граждан из зон боевых действий, безопасности международного судоходства, возможным мерам по прекращению огня и сохранению мира.

Все иностранные партнеры выразили безоговорочную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

"Нападение россии уже повлекло за собой масштабный гуманитарный кризис и создало прямые угрозы безопасности для всех стран Черноморского бассейна. Нарушена безопасность международного судоходства, россия создает провокации против гражданских судов. Несколько из них заблокированы в украинских портах и ​​уже подверглись российским атакам, есть жертвы", – сказал Резников.

По его словам, российский флот бросает в море захваченные в Севастополе мины, принадлежавшие ВМС Украины до 2014 года. "Де-факто – это попытка совершения террористических актов против гражданских судов", — подчеркнул он.

По словам главы МОУ, он проинформировал коллег о ситуации на фронте. "Особый акцент был сделан на ситуации в Мариуполе, где российские войска вызвали гуманитарную катастрофу. Отмечу, что все коллеги знали об актах геноцида, которые российские оккупанты устроили в Буче и других пригородах Киева. Такой диалог важен для обеспечения всесторонней поддержки Украины и приближения нашей победы", – заявил Резников.

Во встрече приняли участие министры обороны Турции Хулуси Акар, Болгарии Драгомир Заков, Грузии Джуаншер Бурчуладзе, Польши Мариуш Блащак и Румынии Василе Дынку.

В МОУ подчеркнули, что встреча в подобном формате, когда к обсуждению региональных проблем с четырьмя странами НАТО привлечены партнеры из Украины и Грузии, проходила впервые.

По материалам: Укринформ