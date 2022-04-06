Все политическое руководство и армия рф являются военными преступниками – Зеленский

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06.04.2022 19:40

Укринформ

Президент Владимир Зеленский убежден, что все политическое руководство российской федерации, армия рф, все, кто отдает приказы в войне против Украины и исполняет их, являются военными преступниками и должны быть привлечены к ответственности.

Об этом он заявил в интервью турецкому телеканалу Habertürk, сообщает Укринформ.

«Я считаю, что российская армия, российское руководство политическое, все, кто разрабатывали эту «операцию», все, кто отдавали приказы, все, кто исполняли эти приказы, – все являются военными преступниками», — ответил Президент на вопрос, считает ли он владимира путина военным преступником.

Зеленский подчеркнул, что нельзя будет наказать только одного человека за эти преступления. По его словам, издевательство российских войск над украинцами является массовым преступлением, за которым стоят приказы многих людей и многих структур.

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«И оправданий этому нет, поэтому все должны понести ответственность», — подчеркнул глава государства.

24 февраля российская федерация начала новый этап войны против Украины – полномасштабное вторжение, российские захватчики обстреливают и бомбят мирные города и села Украины, пытают и убивают мирное население.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ