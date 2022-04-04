Каждый баррель российской нефти пропитан кровью убитых украинцев — Стефанчук

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04.04.2022 02:12

Укринформ

С тех пор, как мир увидел зверства армии России в Буче, Гостомеле и Ирпене, каждая страна, которая будет колебаться введение эмбарго на энергоносители из России, будет прямым спонсором геноцида украинского народа

Это подчеркнул Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в Фейсбуке, передает Укринформ.

“После разоблачения зверств, которые совершала российская армия в Буче, Гостомеле, Ирпене, каждая страна, которая будет колебаться с введением эмбарго на энергоносители из России, будет прямым спонсором геноцида украинского народа”, — заявил Стефанчук.

По его словам, каждый баррель нефти, киловатт электроэнергии, тонна угля, закупленные в России, пропитаны кровью украинцев, убитых российскими захватчиками.

"Та энергия, которая будет с этих носителей — это жизненная энергия, которую отобрали у каждого невинно убитого украинца", — отметил Стефанчук.

Как сообщалось, Ирпень, Буча, Гостомель и Киевская область были освобождены от российских захватчиков. В освобожденных городах и деревнях зафиксированы массовые убийства оккупантами гражданских.

Среди уже найденных жертв военных преступлений российских войск есть изнасилованные женщины, тела которых пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, дети, пожилые люди, мужчины. У многих связаны руки, есть следы пыток, многие убиты выстрелами в затылок.

Фото: Фейсбук

По материалам: Укринформ