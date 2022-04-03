Глава НАТО предупреждает о новых атаках в Украине: Это не «настоящий вывод российских войск»

Глава НАТО предупреждает о новых атаках в Украине: Это не "настоящий вывод российских войск"

03.04.2022 18:21

Укринформ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что уход российских войск с части территорий Украины нельзя считать настоящим выводом войск и предупредил, что атаки на Украину будут продолжаться.

Об этом он заявил в воскресенье телеканалу CNN, передает Укринформ.

«То, что мы видим, не настоящий вывод. В то же время мы видим, что россия перемещает свои войска. Они забирают часть из них (войска, задействованные на севере Украины – ред.), чтобы перевооружить их, предоставить подкрепление этим частям, пополнить запасы. Нам не следует быть слишком оптимистичными, поскольку атаки на Украину будут продолжаться», – сказал Столтенберг журналистке CNN.

НАТО также обеспокоено возможным усилением атак, особенно на юге и востоке Украины, заявил Столтенберг.

«Итак, это не реальный уход, а больше изменение в стратегии. Больше сосредоточение на юге и востоке», – сказал он.

Как сообщал Укринформ, Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область были освобождены от российских захватчиков. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства россиянами гражданских лиц. В частности, в освобожденной от захватчиков Буче обнаружили братскую могилу, где похоронили почти 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них со связанными руками.

Украинская делегация в ОБСЕ инициировала специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ в связи с массовыми убийствами и пытками гражданских, совершенными российскими войсками в Киевской области, в частности в Буче.

По материалам: Укринформ