Зеленский встретился с главой Европарламента: Это героизм – приехать в Украину

01.04.2022 21:30

Укринформ

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина высоко ценит поддержку Европейского парламента, и выразил благодарность за визит в Киев его главы.

Об этом глава государства сказал во время встречи с президентом ЕП Робертой Мецолой, сообщает Укринформ.

«Искренне от души хочу вас поблагодарить лично, Роберто, и всю вашу команду. За то, что в столь важный момент для нашего государства вы здесь. Сегодня важный момент, когда украинцы верят делам и конкретным шагам. В этот момент вы показываете героизм. Сегодня это уже героизм – приехать в Украину», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что приезд международных партнеров в то время, когда украинцы защищают свое государство, является важным шагом к поддержке украинского народа.

Также Президент выразил благодарность за всю поддержку Украины, оказанную на уровне Европарламента.

«Все эти шаги мы высоко ценим. А так как сегодня мы на все смотрим через призму «друзья и не друзья», потому что времени у нас нет, баланса нет, серого цвета и серой зоны для нас уже нет и в международной дипломатии, потому что остро стоит вопрос выживания, я рад, что вы на стороне света и добра по отношению к Украине», — обратился глава государства к президенту Европарламента.

Как сообщал Укринформ, глава Европейского парламента Роберта Мецола 1 апреля находится с визитом в Украине, Киеве, где она приняла участие в пленарном заседании Верховной Рады.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ