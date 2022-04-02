Зеленский: Мы не слабое государство, Украина могла бы усилить НАТО

Зеленский: Мы не слабое государство, Украина могла бы усилить НАТО

02.04.2022 09:39

Укринформ

Североатлантический Альянс мог бы стать гораздо сильнее, чем сейчас, если бы Украина стала его полноценным членом.

Как передает Укринформ, об интервью американскому телеканалу Fox News заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Нам трудно говорить о НАТО, потому что НАТО не хочет принимать нас. Я думаю, что это ошибка, потому что если мы присоединимся к НАТО, мы сделаем НАТО гораздо сильнее. Мы не слабое государство. Мы не предлагаем делать нас сильнее за счет НАТО. Мы являемся дополнением, мы локомотив. Я считаю, что мы являемся одной из важных составляющих европейского континента», — сказал Глава государства.

По словам Зеленского, сейчас США рассматривают предложение Киева относительно их включения в соглашения о гарантиях безопасности Украине.

Также, по словам Президента, путин продолжит свою агрессию в Европе и за пределами Украины и получит то, что хочет, если его не остановить сейчас.

«Чем больше вы им (россиянам – ред.) дадите, тем больше у них будут расти аппетиты», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что все должны знать: если Украину зажмут в угол, то украинские военные будут отвечать полной силой.

Как сообщалось, президент рф путин 24 февраля объявил войну Украине и начал масштабное вторжение. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

США, Европейский Союз и другие страны применили санкции против россии как страны-агрессора, международная изоляция которой усиливается с каждым днем.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ