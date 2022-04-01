Режим лукашенко несет ответственность за вторжение рф в Украину – США в ОБСЕ

Режим лукашенко несет ответственность за вторжение рф в Украину – США в ОБСЕ

01.04.2022 02:37

Укринформ

Режим лукашенко оказывает содействие путинской войне против Украины и потому также несет ответственность за вторжение рф в Украину.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене постоянный представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

"И это не только россия, беларусь также является соучастницей. Почти два года режим лукашенко проводил жестокие репрессии против гражданского общества. Он удерживает более 1 100 политических заключенных, лишает своих граждан доступа к информации, жестоко подавляет инакомыслие, а теперь — и активно способствует путинской войне против Украины", — заявил Карпентер.

Он акцентировал на том, что именно режим лукашенко позволяет использовать свою территорию как стартовую площадку для вторжения в Украину и запуска по ней ракет.

"Поэтому режим лукашенко, несомненно, несет ответственность за чудовищное вторжение, которое разворачивается на всей территории Украины", — заявил глава миссии США в ОБСЕ.

Как сообщал Укринформ, 24 февраля президент россии владимир путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Оно осуществлялось и осуществляется в том числе и с территории беларуси.

Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, производят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

По материалам: Укринформ