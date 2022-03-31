Свыше 70% американцев заявили, что доверяют Зеленскому

Опрос

31.03.2022 02:09

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский получил 72% поддержки у граждан США, что наибольший показатель среди всех международных лидеров

Об этом говорится в последнем социологическом опросе компании Pew Research Center, результаты которого обнародованы в среду, сообщает Укринформ.

В частности, 33% респондентов заявили, что испытывают высокий уровень доверия к украинскому президенту, еще 39% отметили, что доверяют ему в некоторой степени. Дальше в рейтинге идут президент Франции Эмманюэль Макрон (55%), канцлер Германии Олаф Шольц (53%), президент США Джо Байден (48%).

Позиции «антирейтинга» возглавляют лидер Китая Си Цзиньпин, против которого выступают 83% опрошенных, а также кремлевский глава путин – против него высказались 92% американцев.

Как сообщили организаторы, исследование проводилось с 21 по 27 марта, всего было опрошено более 3,5 тысяч респондентов.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ