США на днях должны объявить новый пакет санкций против рф – Ермак

31.03.2022 10:47

Укринформ

Соединенные Штаты Америки планируют в ближайшие дни ввести новый пакет санкций против российской федерации.

Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в интервью всеукраинскому телемарафону, сообщает Укринформ.

"Мы получили информацию, что в ближайшие дни будет новый пакет санкций со стороны американцев", — сказал он.

Ермак не детализировал, о каких именно ограничениях пойдет речь, но высказал мнение, что это будут как персональные санкции против российских политиков, депутатов, людей, поддержавших войну против Украины, против людей, на которых держится нынешний режим в рф, так и финансовые и экономические санкции.

Как сообщал Укринформ, президенты Украины Владимир Зеленский и Соединенных Штатов Америки Джо Байден 30 марта провели часовой разговор относительно оборонной, финансовой и гуманитарной помощи, санкциях и ситуации на фронте и в переговорном процессе с россией.

По материалам: Укринформ