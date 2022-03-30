Зеленский: У них только техника, а у нас еще и народ

Зеленский: У них только техника, а у нас еще и народ

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30.03.2022 14:13

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал ряд фотографий, на которых задокументирована героическая борьба украинского народа против российских захватчиков в тылу.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Телеграм Главы Украинского государства.

"У них – только техника. По максимуму. У нас – к технике еще и народ. На высоте. У них – только приказы. Наступать. Убивать. Издеваться. А у нас – еще и реальное желание миллионов украинцев победить. Защититься. Очистить свою страну…", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал Укринформ, 24 февраля президент рф владимир путин объявил войну Украине и начал полномасштабное вторжение. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

По материалам: Укринформ