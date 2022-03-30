Посол Украины объяснил, почему Турция стала посредником в переговорах с рф

30.03.2022 13:09

Укринформ

Дипломатическая активность Турции относительно завершения войны является позитивом для Украины, поскольку к голосу турецкой стороны прислушиваются в кремле.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью телеканалу "Рада", сообщает корреспондент Укринформа.

«Турция – едва ли не единственная страна, которой удалось привести Украину и россию за стол переговоров. Первая встреча была в Анталии, затем министр иностранных дел Турции ездил между москвой и Львовом, далее встреча в Стамбуле… В данном случае (президент Турции – ред.) Эрдоган выступает как лицо, которое может говорить с агрессором, с путиным, который сегодня фактически не воспринимает другие голоса мира. Мы можем назвать еще одного-двух (лидеров – ред.), но в плане коммуникации и активности турецкая сторона на первом месте. Поэтому для нас это сейчас позитив», – сказал Боднар.

Он добавил, что столь активная позиция Турции обусловлена ​​несколькими причинами. В частности, амбициями страны играть ведущую роль в регионе, быть самостоятельным игроком, опираясь при этом на НАТО, тесное взаимодействие с ЕС и двустороннее стратегическое партнерство с Украиной. Кроме того, интерес Турции в безопасности в регионе имеет и экономические причины.

В этом контексте посол отметил, что из-за развязанной россией войны в Украине во многих странах уже поднялись цены на топливо, на продукты питания, уже начали страдать государства Африки. По мнению Боднара, это также очень серьезно скажется на экономике и продовольственной безопасности Турции, которая получает из Украины зерно, кукурузу и другие важные потребительские товары.

«То есть это (завершение войны в Украине. – ред.) достаточно широкий комплексный вопрос, который касается и их безопасности, и продовольственного обеспечения, и в целом развития как государства, потому что они тоже очень сильно «проседают» с точки зрения экономики из-за нападения россии на Украину», – резюмировал посол.

Как сообщал Укринформ, 29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров групп от Украины и россии. Встреча переговорщиков впервые прошла в Стамбуле, до этого встречались в Минске.

По материалам: Укринформ