Никаких компромиссов по суверенитету и целостности Украины не может быть — Президент

Никаких компромиссов по суверенитету и целостности Украины не может быть — Президент

29.03.2022 23:51

Укринформ

Владимир Зеленский заявил, что на переговорах никаких компромиссов по суверенитету и территориальной целостности Украины не может быть и не будет.

Соответствующее заявление он сделал во время видеообращения в контексте переговоров между украинской и российской делегациями, передает корреспондент Укринформа.

«Безусловно, Украина настроена на переговоры и будет продолжать переговорный процесс в той мере, в какой это действительно от нас зависит. Мы рассчитываем на результаты. Должна быть реальная безопасность для нас, нашего государства, для суверенитета, для наших людей. Российские войска должны покинуть оккупированные районы. Суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть гарантированы. Никаких компромиссов по суверенитету, нашей территориальной целостности быть не может и не будет. Это четкие принципы. Это ясное видение возможного результата», — подчеркнул глава Украинского государства.

Он отметил, что сигналы, поступающие с переговорной площадки, можно назвать положительными. Однако Зеленский подчеркнул, что они не заглушают разрывы российских снарядов.

Президент заверил, что Украина отдает себе отчет во всех рисках и не будет доверять словам врага.

Кроме того, глава Украинского государства обратился к пользователям социальных сетей, активно обсуждающим потенциальные угрозы от озвученных украинской делегацией направлений действий в рамках урегулирования военной ситуации: «Хочу напомнить одно – мы живем в демократическом государстве, воюем за нашу свободу, за свободу для нашего народа поэтому любые решения, имеющие значение для всего нашего народа, должны приниматься не одним человеком и не группой людей с любыми политическими взглядами, а всем нашим народом».

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24 февраля президент рф путин объявил о начале масштабного вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, ведут массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

29 марта в Стамбуле прошел очный раунд переговоров между украинской и российской делегациями. После него украинская делегация выступила с рядом предложений о прекращении российско-украинской войны, среди которых – подписание международного договора о гарантиях безопасности Украины.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ