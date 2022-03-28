Украино-российские переговоры в Стамбуле могут начаться 29 марта – Арахамия

Украино-российские переговоры в Стамбуле могут начаться 29 марта – Арахамия

28.03.2022 13:09

Укринформ

Переговоры между Украиной и российской федерацией в Стамбуле могут начаться 29 марта с 10 утра.

Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа", член делегации Давид Арахамия, сообщает пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук в Телеграме.

"Украино-российские переговоры могут начаться во вторник, 29 марта, с 10 утра", – написала она и добавила, что, по словам Арахамии, начало переговоров сместилось во времени из-за логистических проблем.

Как сообщалось, ранее Арахамия заявлял, что очередной раунд переговоров между Украиной и российской федерацией состоится 28-30 марта в Турции.

В Директорате по коммуникациям администрации президента Турции по результатам разговора Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом рф путиным подтвердили, что следующая встреча переговорных групп Украины и россии состоится в Стамбуле.

24 февраля президент рф владимир путин начал новый этап войны против Украины, состоялось полномасштабное вторжение. Вооруженные силы Украины, подразделения территориальной обороны и весь народ Украины встали на борьбу против захватчиков и наносят существенные потери российским силам вторжения.

Кроме того, продолжаются переговоры между украинской и российской делегациями.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что позиции украинской делегации на переговорах неизменны, а именно: прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности.

По материалам: Укринформ