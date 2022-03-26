Президент Еврокомиссии: Эта война будет стратегическим поражением для путина

25.03.2022 12:17

Укринформ

Неспровоцированная и жестокая война, которую россия начала против Украины, завершится стратегическим поражением для путина, поскольку трансатлантическое единство и солидарность в противодействии этой агрессии мощные, как никогда ранее.

Об этом сегодня во время совместного обращения к прессе вместе с президентом США Джо Байденом заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы решительны в наших действиях против этой жестокой российской войны. Эта война будет стратегическим поражением для путина. Наше сотрудничество над четырьмя последовательными пакетами санкций было чрезвычайным и исключительным. Санкции уже начали работать, и они глубоко влияют на российскую систему, высушивают ресурсы путина для финансирования этой убийственной войны. Наша работа над санкциями также демонстрирует, что когда мы действуем сообща, мы сильнее и мы действительно можем привносить изменения», — сказала Президент Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что сам факт присутствия Президента США в Брюсселе и его участие в работе Европейского Совета является мощным посланием всему миру — трансатлантическое партнерство укрепляется, Европа и Северная Америка едины, как никогда ранее.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что США и ЕС продолжают активное сотрудничество по многим стратегическим направлениям, начиная от предоставления гуманитарной помощи и помощи в сфере безопасности для Украины до вопросов энергетики и борьбы с общими угрозами для демократии. Важное место в этих контактах занимают вопросы двусторонних отношений между ЕС и США в защите баз данных и персональной информации граждан.

«В мире, которому грозит беспорядок, наше трансатлантическое единство позволяет удерживать фундаментальные ценности и правила, в которые верят наши граждане», — подчеркнула Президент Еврокомиссии.

Как сообщалось, 24 февраля 2022 года путинская россия начала неспровоцированную войну против Украины, начала бомбардировку мирных городов и сел, повлекла массовые потери и ранения среди мирного населения.

Президент США Джо Байден вчера прибыл в Брюссель, где принял участие в саммите НАТО, G7 и в работе Европейского Совета. Во время всех этих встреч на высшем уровне ключевой темой было противодействие российской агрессии против Украины и преодоление ее последствий для всей системы европейской и евроатлантической безопасности.

По материалам: Укринформ