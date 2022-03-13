Верещук уверяет, что «хнр» умерла, как умрут и любые другие «нр»

Верещук уверяет, что «хнр» умерла, как умрут и любые другие «нр»

13.03.2022 19:48

Укринформ

Идея о создании русскими захватчиками так называемой «херсонской народной республики» «умерла».

Об этом рассказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире единого телемарафона ряда украинских каналов, сообщает Укринформ.

"Хнр" умерла, как и умрут все остальные "нр", — отметила она.

Верещук подчеркнула, что сейчас не 2014 год, и реакция на любые попытки расшатывания ситуации будет мгновенной.

Так, вице-премьер-министр отметила, что против объявленного российскими захватчиками так называемого «мэра» Мелитополя уже возбуждено уголовное производство.

«Дама, которая попыталась сделать видеообращение, уже получила уголовное производство и подозрение, она быстро будет задержана и будет отбывать наказание, положенное ей по Уголовному кодексу Украины», — сказала Верещук.

Также она подчеркнула, что депутаты Херсонского областного совета приняли обращение по поводу невозможности какой бы то ни было «хнр», поскольку Херсон – это Украина, а в воскресенье на акции против российских врагов вышли граждане.

Как сообщалось, Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту готовки к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110 УК Украины). По данным следствия, на территории области оккупанты готовят проведение незаконного референдума и создание квазиреспублики – «хнр». Для этого они пытаются склонить и уговорить депутатов Херсонского областного совета сотрудничать с оккупационными войсками.

Депутаты облсовета на экстренном заседании приняли обращение, в котором отметили, что Херсонщина – это Украина.

В Мелитополе захватчики похитили мэра Ивана Федорова и назначили "нового мэра" местную главу ОПЗЖ Галину Данильченко, которая выступила с обращением о сотрудничестве с врагом.

С 24 февраля в Украине идет война с российскими захватчиками.

По материалам: Укринформ