Политика

На Банковой анонсировали переговорную сессию с рф для подведения предварительных итогов

Photo of Admin Admin Send an email 14 минут agoОбновлено: 13 марта, 2022
0 0 1 минута чтения

На Банковой анонсировали переговорную сессию с рф для подведения предварительных итогов

На Банковой анонсировали переговорную сессию с рф для подведения предварительных итогов

13.03.2022 22:01

Укринформ

В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов украинско-российских переговоров.

Как передает Укринформ, об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщил в Твиттере.

"Еще раз. Переговоры продолжаются нон-стоп в формате видеоконференций. Постоянно работают рабочие группы. Большой объем вопросов требует постоянного внимания. В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов», — заявил Подоляк.

Как сообщалось, 28 февраля украинская и российская делегации провели первый раунд переговоров в Беларуси и поехали в свои столицы для консультаций относительно дальнейших решений. Как отмечал Подоляк, переговоры между делегациями были трудными, но без каких-либо обязательных ультиматумов.

3 марта прошел второй раунд переговоров между украинской и российской делегациями.

По словам Подоляка, украинская делегация не добилась в переговорах с российской делегацией тех результатов, на которые надеялась. В то же время стороны достигли соглашения о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация.

Украинская делегация в ходе состоявшегося 7 марта третьего раунда переговоров с российской делегацией получила положительные результаты в контексте логистики гуманитарных коридоров.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 14 минут agoОбновлено: 13 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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