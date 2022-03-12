Россия должна быть депутинизирована – Кулеба

12.03.2022 19:42

Укринформ

Устранения президента россии путина будет достаточно для прекращения войны в Украине, но для восстановления мира и безопасности в евроатлантическом пространстве необходима депутинизация России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе мероприятия Renew Democracy Initiative (США), передает Укринформ.

В частности, глава украинской дипломатии отметил, что эта война является решением путина и его устранения было бы достаточно для ее прекращения.

«Но восстановление мира и безопасности в евроатлантическом пространстве также требовало бы не только устранения путина, но и депутинизации россии. Путин — не только просто личность, это система, и Россия должна быть депутинизирована», — подчеркнул он.

24 февраля российский президент путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома. В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация.

Фото: МИД

По материалам: Укринформ