Россия должна быть депутинизирована – Кулеба
Россия должна быть депутинизирована – Кулеба
12.03.2022 19:42
Укринформ
Устранения президента россии путина будет достаточно для прекращения войны в Украине, но для восстановления мира и безопасности в евроатлантическом пространстве необходима депутинизация России.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе мероприятия Renew Democracy Initiative (США), передает Укринформ.
В частности, глава украинской дипломатии отметил, что эта война является решением путина и его устранения было бы достаточно для ее прекращения.
«Но восстановление мира и безопасности в евроатлантическом пространстве также требовало бы не только устранения путина, но и депутинизации россии. Путин — не только просто личность, это система, и Россия должна быть депутинизирована», — подчеркнул он.
24 февраля российский президент путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома. В Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.
Фото: МИД
По материалам: Укринформ