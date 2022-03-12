Кулеба сравнил российскую экономику с танком захватчиков, у которого закончилось топливо

11.03.2022 23:06

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сравнил российскую экономику под санкциями с танком, который въехал на территорию Украины, а у него кончилось топливо

Об этом он заявил во время телемарафона, передает Укринформ.

«В принципе, российскую экономику можно сравнить сейчас с российским танком, въехавшим на украинскую территорию. Сначала он так очень бравурно, с российским флагом въезжает, доезжает в какую-то деревню, потом у него заканчивается топливо, потом его обступают местные крестьяне и мирным давлением заставляют экипаж разбежаться, а затем по полям и лесопосадкам мирные крестьяне находят экипаж и устанавливают народную справедливость над агрессором», – подчеркнул Кулеба.

Он констатировал, что в россии не ожидали подобных санкций – не единоличных со стороны США, а скоординированных «Большой семеркой».

«Вот примерно в таком состоянии сейчас российская экономика. Она уже заехала, у нее уже закончилось топливо, и сейчас ее обступили мирные государства всего мира, и остался последний шаг – это когда экипаж вылезет и начнет разбегаться, а затем его начнут ловить по всему миру», – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Как сообщалось, 11 марта главы государств и правительств G7 подчеркнули приверженность дальнейшей изоляции россии от западных экономик и международной финансовой системы и обязались принять дальнейшие меры как можно быстрее.

По материалам: Укринформ