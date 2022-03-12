ГБР инициирует объявление Кивы в международный розыск

12.03.2022 15:24

Укринформ

Следователи Государственного бюро расследований собрали необходимый пакет документов для объявления народного депутата Ильи Кивы в международный розыск, который в ближайшее время будет направлен зарубежным коллегам.

Как передает Укринформ, об этом ГБР сообщает в Телеграме.

10 марта следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления Государственного бюро расследований и избрал Киве меру пресечения в виде содержания под стражей.

Офис генпрокурора объявил Киве подозрение в государственной измене и нарушении территориальной целостности.

За день до вторжения россии в Украину Кива записал видеопоздравление с днем ​​советской армии и озвучил необходимость в освобождении Украины. Сам Кива сейчас находится за границей. Партия, членом которой он являлся, – "Оппозиционная платформа – За жизнь", третьего марта исключила его из своих рядов.

По материалам: Укринформ