Украина получила «зеленый свет» для членства в ЕС – премьер Эстонии

11.03.2022 13:47

Укринформ

Лидеры ЕС дали очень четкое поручение Еврокомиссии начать процесс рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС, что означает «зеленый свет» в продвижении государства к этой цели.

Такое убеждение сегодня в Версале (Франция) перед началом второго дня неформального европейского саммита выразила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, сообщает корреспондент Укринформа.

Это очень положительный сигнал. Мы достигли согласия вокруг четкого пути для Украины в Европейский Союз. Это техническое решение, которое означает, что все правовые вопросы должны соблюдаться. Но Еврокомиссия получила задачу продвигаться в этом процессе, что очень важно. Я довольна результатом. Это "зеленый свет" для Украины. Понятно, что мы должны дать Украине надежду в эти очень темные времена», — сказала глава правительства Эстонии.

Она отметила, что более быстрый путь к членству вряд ли возможен, когда в стране идет война. Но все страны-члены осознают, что только выиграют от присутствия более богатой, более стабильной Украины, руководствующейся верховенством права.

«Это займет некоторое время, но все вовлеченные стороны готовы предпринять все необходимые шаги побыстрее», — добавила Кая Каллас.

Она подчеркнула, что лидеры ЕС должны быть честными перед гражданами и налогоплательщиками в том, что впереди всех ждут тяжелые времена, поскольку война в Украине продолжается, и в самих странах ЕС возникают сложные вопросы по поводу энергетики и безопасности.

«Сегодня мы продолжим обсуждать вопросы обороны и энергетики. Все изменилось после 24 февраля, и мы должны вернуться к основам, как мы будем сотрудничать в обороне на европейском уровне, будем ли делать общие закупки, потому что слишком дорого для каждой отдельной страны делать это самостоятельно … Должен быть установлен минимум в 2 процента на оборонные расходы в бюджетах государств-членов. Это важно не только для стран, имеющих общую границу с Россией, но и для всей Европы. Мы сильнее, когда каждая наша армия сильна», — подчеркнула премьер-министр Эстонии.

Как сообщалось, участники заседания неформального Европейского Совета, которое началось вчера во французском Версале и продолжается сегодня, в четверг ночью пришли к согласию вокруг итоговой декларации, которая поручает Еврокомиссии предоставить мнение относительно заявки Украины на членство в ЕС, что является началом формальной процедуры приема новых членов по действующему законодательству Евросоюза. Такое же поручение лидеры ЕС дали Еврокомиссии по заявкам на членство еще от двух стран «ассоциированного трио» — от Молдовы и Грузии.

Президент рф путин 24 февраля 2022 года объявил войну Украине, и начал масштабное вторжение. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация. Украинские Вооруженные Силы, подразделения территориальной обороны отражают нападение врага и наносят ему тяжелые потери. Российский агрессор встречает упорное сопротивление от всего украинского общества.

Европейский Союз применил мощный пакет санкций против россии как страны-агрессора, международная изоляция которой усиливается с каждым днем. Международный уголовный суд начал документирование и расследование военных преступлений россии в Украине.

Фото: kallaskaja / Facebook

По материалам: Укринформ