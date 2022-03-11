Россия созвала Совбез ООН, чтобы распространять фейки о биологическом оружии в Украине

Россия созвала Совбез ООН, чтобы распространять фейки о биологическом оружии в Украине

11.03.2022 03:21

Укринформ

Россия направила запрос в Совет Безопасности ООН о проведении 11 марта заседания Совбеза по поводу «военно-биологической деятельности США на территории Украины»

Как сообщили Укринформу в Постоянном представительстве Украины при ООН, заседание СБ состоится в пятницу, 11 марта, в Нью-Йорке в 10:00 по восточноамериканскому времени (17:00 по Киеву). Россия пытается распространять фейки по дипломатическим каналам для оправдания возможной эскалации военных действий в Украине.

Ранее россия множила ложные сообщения о том, что в Украине якобы работает сеть совместных с Пентагоном биолабораторий. Попытка запустить такой фейк предпринималась еще до начала войны.

Как заявила в четверг пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, «все это — очевидная хитрость для обоснования дальнейшего целенаправленного, неспровоцированного и неоправданного нападения на Украину». «Теперь, когда россия сделала эти лживые заявления… мы все должны быть настороже, учитывая возможность применения россией химического или биологического оружия в Украине», — сказала она.

По материалам: Укринформ