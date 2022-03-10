Путин потерпел неудачу во всех своих планах и должен остановить войну в Украине – Боррель

Путин потерпел неудачу во всех своих планах и должен остановить войну в Украине – Боррель

10.03.2022 20:24

Укринформ

Лидер россии владимир путин потерпел фиаско во всех своих планах и расчетах, которые были сделаны перед началом российской агрессии против Украины, и сейчас именно он должен немедленно остановить эту бессмысленную и безосновательную войну.

Об этом сегодня в Версале перед началом неформальной встречи лидеров стран Евросоюза заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает корреспондент Укринформа.

«Не стоит пытаться вбить клин между нами. Мы объединены как никогда раньше. Я никогда не видел, чтобы страны-члены были настолько едины вместе с нашими трансатлантическими партнерами. Путин был уверен, что он завоюет Украину, но он провалился. Он верил, что сможет разделить нас, но он провалился, он думал, что сможет ослабить трансатлантические связи, но он провалился. Сейчас он должен остановить войну», — сказал Боррель.

Он напомнил, что россия начала агрессивную войну против Украины, не имея для этого никаких причин. Сейчас все могут видеть происходящее прямо с экранов телевизоров. Русские массированно и неизбирательно бомбят украинские города, что повлекло за собой сотни жертв среди гражданских и появление двух миллионов беженцев.

«Наша ли это вина, что два миллиона беженцев? Нет. Россия ведет войну таким же образом, как она это делала в Сирии, как они это делали в Чечне, проводя бомбардировки и разрушая страну», — заявил высокий представитель ЕС.

Он отметил, что сегодня лидеры Европейского Союза будут работать по двум главным направлениям. Первое касается продолжения давления на Россию, чтобы заставить ее остановить эту безумную войну и убийства гражданского населения, используя дипломатические средства и санкции. Второе направление дискуссии – определение путей повышения устойчивости Европейского Союза, в частности в уменьшении его энергетической зависимости и в развитии оборонных способностей. В этом контексте главы государств и правительств обсудят усилия по формированию мощной экономической основы с целью ответить на исходящие сегодня от россии вызовы.

Боррель ответил на уточняющий вопрос журналистов, сможет ли ЕС чувствовать себя в большей безопасности без российского газа.

«Мы будем в гораздо большей безопасности. Мы должны тратить меньше газа, использовать меньше газа – этого от нас требует климат. В этом случае геополитика и климат идут вместе», – добавил высокий представитель ЕС.

Как сообщалось, сегодня, 10 марта, в Версале, Франция, начинается двухдневная неформальная встреча глав государств и правительств ЕС, главным вопросом которой будет обсуждение ситуации, сложившейся после начала войны россии против Украины, и последствий таких преступных действий кремля для всей системы европейской безопасности и стабильности.

Одним из вопросов встречи может стать рассмотрение заявки Украины на членство в Европейском Союзе.

Президент россии путин 24 февраля 2022 года объявил войну Украине и начал масштабное вторжение. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, осуществляют массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация. Украинские Вооруженные силы, подразделения территориальной обороны отражают нападения врага и наносят ему тяжелые потери. Российский агрессор встречает упорное сопротивление от всего украинского общества.

Европейский Союз применил мощный пакет санкций против россии как страны-агрессора, международная изоляция которой усиливается с каждым днем. Международный уголовный суд приступил к документированию и расследованию военных преступлений россии в Украине.

Фото: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

По материалам: Укринформ