Украинская сторона будет говорить с рф о прекращении боевых действий и отводе войск — Кулеба

Украинская сторона будет говорить с рф о прекращении боевых действий и отводе войск — Кулеба

09.03.2022 01:31

Укринформ

Переговорная позиция украинской стороны с россией заключается в прекращении боевых действий, отводе российских сил из Украины и защите своей территории.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает Укринформ.

«На столе прекращение боевых действий, вывод российских вооруженных сил с территории Украины. Говорить нужно, потому что война продолжается. Войну нужно прекратить. Необходимо сохранить украинские жизни, украинские города, но говорить не значит сдаваться и поэтому никто сдаваться не планирует. Послушаем, что скажет Лавров, дадим ему достойный ответ», — сказал он.

Кроме того, комментируя требование России отказаться от НАТО, глава украинской дипломатии отметил, что Президент Владимир Зеленский говорит о гарантиях безопасности сейчас.

«Сейчас нужно остановить войну. Сейчас нужно обеспечить безопасность Украины, поэтому Президент и говорит о том, что сейчас нужно говорить о гарантиях безопасности Украины, но он нигде не сказал о том, что мы должны забыть о НАТО как о цели», — подчеркнул Кулеба.

В частности, министр констатировал, что вопрос членства Украины находится в тупике, поскольку обещание этого было дано в 2008 году, однако по состоянию на 2022 год ни один шаг со стороны НАТО вперед не был сделан.

Он также отметил, что сигналы Президента относительно Крыма и Донбасса являются сигналом о готовности к переговорам, но Зеленский очень четко настроен на защиту Украины, ее территориальной целостности: «У нас непростая ситуация, мягко говоря, но говорить необходимо, но мы не в той позиции, чтобы мы подходили к переговорам с вопросом что-нибудь сдать».

Глава МИД добавил, что встреча проходит благодаря министру иностранных дел Турции Мавлюту Чавушоглу.

Как сообщалось, 7 марта Кулеба подтвердил, что улетит на Анатолийский дипломатический форум для встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым 10 марта, если он туда прибудет.

По материалам: Укринформ