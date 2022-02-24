В нескольких городах Украины вводят комендантский час

Сегодня, 24 февраля, в Киеве, Черкасской и Николаевской областях вводят комендантский час.

В Киеве она будет действовать с 22:00 до 7:00, тогда не будет работать общественный транспорт, но станции метро будут круглосуточно работать как укрытие. Необходимо иметь с собой документы, пишет Первая Лента со ссылкой на данные администрации.

В Черкасской области комендантский час продлится с 22:00 до 6:00. В настоящее время будет запрещено находиться на улице и других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений. Их будут выдавать только работникам предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области.

Также сообщается о том, что в Николаеве с сегодняшнего дня тоже вводят комендантский час с 22:00 до 6:00. О таком же решении сообщают и в Днепре.

Отмечается, что другие большие города Украины также примут подобное решение.

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