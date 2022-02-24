Общество

Россия захватила Геническ

Россия 24 февраля напала на Украину сразу с нескольких сторон.

Photo of Виктор Виктор Send an email 45 минут agoОбновлено: 24 февраля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Российские военные захватили Геническ в Херсонской области. Сообщается, что все государственные структуры перешли под контроль захватчиков. Техника стоит в самом городе Геническ, в окрестностях блокпосты с русскими войсками.

Мэр Геническа Александр Тулупов в комментарии Укринформу, что ситуация действительно такая, пишет Первая Лента.

«Да, правда (в городе русские войска – ред.). Я перешел из городского совета в администрацию, с главой районного совета мы здесь находимся, заместители мои в городском совете находятся, ну, возле городского совета. Все оцепили. Нам сказали, что мы должны обеспечивать жизнедеятельность города, района», — отметил он.

Сообщается, что российские военные проводят проверку выезжающих на принадлежность к вооруженным силам Украины. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

Ранее мы сообщали, что Украина взяла в плен российских военных.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 45 минут agoОбновлено: 24 февраля, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Виктор

Виктор

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