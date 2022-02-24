Политика

ЕС твердо стоит на стороне Украины и ее граждан — президент Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель сделали заявление.

Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 24 февраля, 2022
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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель заявили в совместном заявлении в четверг, что готовится очередной пакет санкций против России.

«Решительно осуждаем беспрецедентную военную агрессию России против Украины. Своими ничем не спровоцированными и неоправданными военными действиями Россия грубо нарушает международное право и подрывает европейскую и мировую безопасность и стабильность. Мы сожалеем о гибели людей и человеческих страданиях», — написали фон дер Ляйен и Мишель, призывая Россию к немедленному прекращению боевых действий, выводу войск с территории Украины и полному уважению территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, пишет Первая Лента.

«Такому применению силы и принуждению нет места в 21 веке. ЕС твердо стоит на стороне Украины и ее граждан», — заявили они.

Лидеры ЕС расскажут о дальнейших санкциях против России, которые будут иметь «огромные и серьезные последствия для этой страны»

Глава Еврокомиссии и президент Европейского совета также объявили, что лидеры ЕС, которые встретятся в четверг в Брюсселе, обсудят дальнейшие санкции против России, которые будут иметь «огромные и серьезные последствия для этой страны за ее действия».

Ранее Зеленский выступил с заявление после наступления России.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 24 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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