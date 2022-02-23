Россия пойдет в наступление на Украину в ближайшие 48 часов — Пентагон

Администрация президента Джо Байдена сообщила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что, по оценкам американской разведки, Россия готовится к полномасштабному вторжению в течение 48 часов, сообщает Newsweek со ссылкой на анонимный источник в разведке США.

По оценкам Пентагона, возможна одновременная воздушная, ракетная и наземная атака.

«Президент Украины был предупрежден, что данные разведки США показывают, что в течение 48 часов с высокой вероятностью начнется российское вторжение», — сказал собеседник Newsweek, пишет Первая Лента.

Более того, эти данные показывают, что в среду российский самолет-разведчик ненадолго вошел в воздушное пространство Украины.

Информацию о получении этого предупреждения от США подтвердил источник, близкий к президенту Украины, — сообщается. При этом украинский собеседник указал, что Киев был предупрежден о неизбежных широкомасштабных действиях России уже в третий раз за последний месяц.

«Это, безусловно, возможно, но Путин может гораздо дольше держать в поле большие силы», — оценил он.

Другой источник в американской разведке подсчитал, что вторжение будет включать не только атаку из Донбасса, но и удар в сторону Киева из Беларуси, где после недавних маневров сосредоточены российские войска.

Возможная операция, по оценкам США, начнется с кибератаки, за которой последует наземное вторжение, вероятно, ночью.

Ранее мы сообщали, что российские дипломаты в срочном порядке покидают Украину.