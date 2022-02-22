Байден подписал указ о санкциях против «республик» Донбасса

Президент США Джо Байден подписал в понедельник указ о введении санкций и запрете на торговлю и инвестиции с самопровозглашенными «республиками» на Донбассе. Постановление также дает ему право налагать ограничения на людей, работающих в их районе.

Согласно положениям регламента, запрещен любой импорт или экспорт товаров, услуг или технологий между США и «республиками» Донбасса, а также участие зарегистрированных в США лиц и организаций в любых финансовых операциях, пишет Первая Лента.

Кроме того, документ допускает введение санкций в отношении любых лиц, действующих в полугосударствах, их руководителей, командиров и должностных лиц, а также лиц, нарушающих санкции или связанных с ними.

Ранее Белый дом заявлял, что введенные регламентом ограничения не исчерпывают ответ США на признание Россией независимости ОРДЛО. Следующие шаги будут предприняты во вторник по согласованию с союзниками, хотя пока неясно, в чем они будут заключаться.

Однако высокопоставленный чиновник администрации предположил в понедельник — не говоря уже об этом прямо — что признание «республик» Донбасса и ввод в них российских войск, вероятно, не приведет к серии жестких финансовых санкций, которые США объявили в случае «Дальнейшая агрессия» России против Украины.

Ранее мы сообщали, что США отправили своих дипломатов из Львова в Польшу.